Помогите пожалуйста с решением задач по геометрии 7 кл.
Геометрия
Помогите пожалуйста с решением задач по геометрии 7 кл.
Ответ(ы):
Гость:
Первая. 1) угол 1=углу 2 ( по условию) 2)угол 3=углу 4 (по условию) 3) AE-общая (по чертежу) Значит, треугольники равны по 2 признаку.
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