Помогите пожалуйста с русским языком номером 140 задание
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Помогите пожалуйста с русским языком номером 140 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так... жИвут¹, бОльшой, бОльшой,сквОрца, вОрОбья, (на) гОлОве, опЕрение, чЁрные. На заметку: запомни все эти элементарные правила! Они тебе в жизни очень пригодится
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