Решительно уравнения (-х-4)-(-2х-20)=10
Математика
Решительно уравнения (-х-4)-(-2х-20)=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-х-4+2х+20=10 х = 10-20+4 х = -6 Ответ: -6
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