Товарный поезд прошёл 660 км/ч за 6ч, а скорый преодолел это же расстояние за 5ч.на ск??лько скорость движения скорого поезда больше, чем скорость движения товарного?

Математика

Товарный поезд прошёл 660 км/ч за 6ч, а скорый преодолел это же расстояние за 5ч.на ск??лько скорость движения скорого поезда больше, чем скорость движения товарного?

Автор: Гость