Товарный поезд прошёл 660 км/ч за 6ч, а скорый преодолел это же расстояние за 5ч.на ск??лько скорость движения скорого поезда больше, чем скорость движения товарного?

Математика
Товарный поезд прошёл 660 км/ч за 6ч, а скорый преодолел это же расстояние за 5ч.на ск??лько скорость движения скорого поезда больше, чем скорость движения товарного?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=S/t где V - СКОРОСТЬ, S-расстояние, t- dhtvz 660/6=110км/ч это скорость товарного 660/5=132км/ч это скорость скорого 132-110=22 км/ч ВСЕ!! ! ЧТО ТУТ СЛОЖНОГО...
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