Помогите пожалуйста с задачей: Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, длина которой 100 м. Они встретились через 10 с. Первый мальчик бежал со скоростью 4 м/с. С какой скоростью бежал вто...
Математика
Помогите пожалуйста с задачей: Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, длина которой 100 м. Они встретились через 10 с. Первый мальчик бежал со скоростью 4 м/с. С какой скоростью бежал второй мальчик?
Ответ(ы):
Гость:
4*10=40м пробежал 1 мальчик 100-40=60м-пробедал второй мальчик 60:10=6м/сек- скорость 2мальчика
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