ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ЗАДАЧЕЙ СРОЧНО Представте что в вашем классе 9 человек и их надо рассадить Как это сделать? Если Свету и Андрея посадить только за 1 парту т.к. плохое у них зрение. Катю можно только на 2 ряд у неё пробле...
Обществознание
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ЗАДАЧЕЙ СРОЧНО Представте что в вашем классе 9 человек и их надо рассадить Как это сделать? Если Свету и Андрея посадить только за 1 парту т.к. плохое у них зрение. Катю можно только на 2 ряд у неё проблемы с спиной . Стёпу только за последнюю парту он высокий. Виталика нельзя сажать с мальчиками т.к. он плохо влияет на них. Вику нельзя сажать с Андреем-она с ним кокетничает. Лену с Катей нельзя сажать они болтают. Руслана и соню посадить поближе- оба любители списывать . Степана нелшьзя сажать рядом с Андреем т.к. они не дружат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Света и Андрей за первой партой. Стёпа и Катя. Руслан и Соня. Виталик и Вика Лена
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