ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ЗАДАЧЕЙ СРОЧНО Представте что в вашем классе 9 человек и их надо рассадить Как это сделать? Если Свету и Андрея посадить только за 1 парту т.к. плохое у них зрение. Катю можно только на 2 ряд у неё пробле...

Обществознание

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ЗАДАЧЕЙ СРОЧНО Представте что в вашем классе 9 человек и их надо рассадить Как это сделать? Если Свету и Андрея посадить только за 1 парту т.к. плохое у них зрение. Катю можно только на 2 ряд у неё проблемы с спиной . Стёпу только за последнюю парту он высокий. Виталика нельзя сажать с мальчиками т.к. он плохо влияет на них. Вику нельзя сажать с Андреем-она с ним кокетничает. Лену с Катей нельзя сажать они болтают. Руслана и соню посадить поближе- оба любители списывать . Степана нелшьзя сажать рядом с Андреем т.к. они не дружат

Автор: Гость