В красную книгу ссср внесены редкиеи находяшиеся под угрозой исчезновениявиды животных и растений - всего 598 видов. Растений в ней записанно на 288 видов больше , чем животных. Определите число животных и растений записанных в...

Математика
В красную книгу ссср внесены редкиеи находяшиеся под угрозой исчезновениявиды животных и растений - всего 598 видов. Растений в ней записанно на 288 видов больше , чем животных. Определите число животных и растений записанных в красную книгу ссср
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
310 видов животных 598-288=310
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Посчитай сколько встретилось главных орфограм и других орфограмм
Ответить
Французский язык
ЧТО ТАКОЕ ДИФФУЗИЯ ЭТО СРОЧНО
Ответить
Математика
-закон распределения вероятностей дискретной случайной величины Х имеет вид: То??да вероятность р2 равна:
Ответить
Литература
Что можно зделать из бересты
Ответить
Математика
Одна сторона прямоугольника равна 7 дм а другая 5дм 3 см
Ответить