В красную книгу ссср внесены редкиеи находяшиеся под угрозой исчезновениявиды животных и растений - всего 598 видов. Растений в ней записанно на 288 видов больше , чем животных. Определите число животных и растений записанных в...

Математика

В красную книгу ссср внесены редкиеи находяшиеся под угрозой исчезновениявиды животных и растений - всего 598 видов. Растений в ней записанно на 288 видов больше , чем животных. Определите число животных и растений записанных в красную книгу ссср

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