Помогите пожалуйста словарные слова вазьмем слова копыто-облако чиз последняго слова из первая буква должно быть первым

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Помогите пожалуйста словарные слова вазьмем слова копыто-облако чиз последняго слова из первая буква должно быть первым

Автор: Гость