Помогите, пожалуйста! Сложная задача по предмету "Специальные главы физики". Определить, какое количество энергии переносит плоская электромагнитная волна в вакууме за 10 секунд через площадку 1м^2, нормаль которой составляет ...
Физика
Помогите, пожалуйста! Сложная задача по предмету "Специальные главы физики". Определить, какое количество энергии переносит плоская электромагнитная волна в вакууме за 10 секунд через площадку 1м^2, нормаль которой составляет угол 30 градусов с волновым вектором. Амплитуда вектора напряженности электрического поля в волне 200 В/м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано решение u=10c| y=u-f=10-10=0 f=1м^ | t=30 | ____ y-? |
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Қазақ тiлi