Помогите, пожалуйста! Сложная задача по предмету "Специальные главы физики". Определить, какое количество энергии переносит плоская электромагнитная волна в вакууме за 10 секунд через площадку 1м^2, нормаль которой составляет ...

Физика

Помогите, пожалуйста! Сложная задача по предмету "Специальные главы физики". Определить, какое количество энергии переносит плоская электромагнитная волна в вакууме за 10 секунд через площадку 1м^2, нормаль которой составляет угол 30 градусов с волновым вектором. Амплитуда вектора напряженности электрического поля в волне 200 В/м.

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