Помогите пожалуйста сократить дробь:11/22 и решать уравнение:(x-3 2/3):15+4 11/12=5 5/36. Заранее спасибо!

Математика

Помогите пожалуйста сократить дробь:11/22 и решать уравнение:(x-3 2/3):15+4 11/12=5 5/36. Заранее спасибо!

Автор: Гость