6 чайных ложек стоит 60 р., а 2 столовые-столько, сколько 4 чайные. Сколько стоит одна ??толовая ложка?

Математика

6 чайных ложек стоит 60 р., а 2 столовые-столько, сколько 4 чайные. Сколько стоит одна ??толовая ложка?

Автор: Гость