6 чайных ложек стоит 60 р., а 2 столовые-столько, сколько 4 чайные. Сколько стоит одна ??толовая ложка?
Математика
6 чайных ложек стоит 60 р., а 2 столовые-столько, сколько 4 чайные. Сколько стоит одна ??толовая ложка?
Ответ(ы):
Гость:
60:6=10(1 чайная ложка) 4*10=40(4 чайных ложки) 40/2=20(1 столовая) 20 рублей ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Другие предметы
Физика
*Амплитуда малых свободных колебаний пружинного маятника 9 см,масса груза 100 г, жесткость пружины 40 Н/м, Определите максимальную скорость колеблю...
Математика
Из Санкт-Петербурга в Москву вышел товарный поезд со скоростью 48кмч а через час п??сле этого из Москвы в Санкт-Петербург вышел скорый поезд со с...