6 чайных ложек стоит 60 р., а 2 столовые-столько, сколько 4 чайные. Сколько стоит одна ??толовая ложка?

Математика
6 чайных ложек стоит 60 р., а 2 столовые-столько, сколько 4 чайные. Сколько стоит одна ??толовая ложка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60:6=10(1 чайная ложка) 4*10=40(4 чайных ложки) 40/2=20(1 столовая) 20 рублей ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
С объяснением,если можно.
Ответить
Другие предметы
Уж и гадюка отличия , окружающий мир учебник
Ответить
Физика
*Амплитуда малых свободных колебаний пружинного маятника 9 см,масса груза 100 г, жесткость пружины 40 Н/м, Определите максимальную скорость колеблю...
Ответить
Математика
Из Санкт-Петербурга в Москву вышел товарный поезд со скоростью 48кмч а через час п??сле этого из Москвы в Санкт-Петербург вышел скорый поезд со с...
Ответить
Русский язык
Сделайте словарный диктант из 30 слов на тему "О,А на конце наречий" Пожалст
Ответить