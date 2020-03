Помогите пожалуйста составить 2 программки в VBA exel.

Гость: Гость:

Во вложении - файл с рабочей книгой MS Excel 2003. Соответствующие макросы находятся на листах. Sub abcd() Dim so As Double, pp As Double, z As Double so = 0: pp = 1: no = 0: np = 0 For i = 1 To 8 x = Cells(1, i + 1) For y = -5 To 5 Step 2 z = x * y / (x ^ 2 + y ^ 2) If z < 0 Then so = sp + z no = np + 1 Else If z > 0 Then pp = pp * z np = np + 1 End If End If Next y Next i Cells(2, 5) = so / no Cells(3, 5) = pp ^ (1 / np) End Sub Sub Ex26() Dim a As Double, c As Double For i = 1 To 6 a = Cells(1, i + 1) c = Application.WorksheetFunction.Max(Abs(a), Abs(Cells(2, i + 1))) m = 2 * a / (c * Exp(6)) Cells(3, i + 1) = m Next i End Sub