Помогите пажалуйста описать черты героев из поэм руслан и людмила

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Помогите пажалуйста описать черты героев из поэм руслан и людмила
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ЛЮДМИЛА — героиня поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1817-1820, пролог, 1824-1825, ред. «Людмила и Руслан») . Имя Л. А. С. Пушкин заимствовал из поэмы В. А. Жуковского «Людмила» . Л. — идеальная женщина сказки, невеста героя, Руслана, ради которой преодолеваются все преграды. В прологе Л. предстает преданной невестой, которая тужит, ожидая своего освободителя — жениха. Контрастно оттеняя в мужчине силу, а в женщине — слабость, автор не скупится на изображение «красоты ее нежной» : «стройный стан» , «две ножки, чудо из чудес» , «кудри золотые» , «бледное чело» , «прелестна прелестью небрежной» . «Она чувствительна, скромна, // Любви супружеской верна» . Автор чувствует» Шв. родственную душу («Ее улыбка, разговоры // Во мне любви рождают жанр» ) женщины, к которой обращена поэма и чей образ возникает в лирических отступлениях. Образ Л. послужил прообразом героини балета Ф. Е. Штольца «Руслан и Людмила» (1821), в котором роль Л. исполняла А. И. Истомина. Конгениально воплотил пушкинский образ Л. М. И. Глинка в своей опере «Руслан и Людмила» (1845). Среди знаменитых исполнительниц этой партии — А. В. Нежданова (1902). РУСЛАН — герой поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1817-1820, пролог 1824-1825, ред. «Людмила и Руслан»). Имя Р. заимствовано из лубочной сказки «О Еруслане Лазаревиче». Р. у Пушкина — «витязь беспримерный, в душе герой», в котором выражены идеальные качества мужчины — физическая сила, благородство души, воинская доблесть («Я еду, еду, не свищу, // А как наеду, не спущу»). Р. смело вступает в борьбу с силами зла. Духовно обогащенный встречей с Финном, Р. понимает, что, если он не победит Черномора и не освободит Людмилу, его жизнь будет прожита напрасно, ибо только подвиг дарует человеку бессмертие. Победы Р.— это и пик в развитии юного поэта. Все темы поэмы решаются с помощью контрастов древнего («преданья старины глубокой») и современного, сказочного и реального, интимного и иронического. Поэма, проникнутая «русским духом», запечатлела духовный мир народа с его пониманием прекрасного как доброго и нравственного. Критики пушкинской поры единодушно увидели народность поэмы в «грубом, площадном» демократизме. Не случайно возникло сравнение поэмы с бородатым гостем в армяке и лаптях, который втерся в Московское благородное собрание. Образ Р. послужил прообразом Р., героя оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила» (1843); балета Ф.Е. Шольца (1821); кинофильма А.Птушко (1972).
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