Запиши названия треугольников, одной из сторон которых является отрезок АВ.

Математика
Запиши названия треугольников, одной из сторон которых является отрезок АВ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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