Запиши названия треугольников, одной из сторон которых является отрезок АВ.
Математика
Запиши названия треугольников, одной из сторон которых является отрезок АВ.
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