Периметр треугольника АВС равен 62 см.ВС=17см.АВ=СА.Найдите длину стороны АВ.
Математика
Периметр треугольника АВС равен 62 см.ВС=17см.АВ=СА.Найдите длину стороны АВ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть длина AB=CA=x Составим уравнение 17+x+x=62 2x=45 x=22.5 ответ :22.5 см
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