Не довайте сильным нубить человека? прокоментируйте?

Литература
Не довайте сильным нубить человека? прокоментируйте?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если каждый "СИЛАЧ" будет издеваться над более слабым в физическом, или умственном развитии, то начнется анархия. Нельзя позволять себе, или кому-то другому обидеть более слабого человека.
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