Помогите пожалуйста составить 7 предложений со словом шофер в разных падежах употребляю единственном и множеством числе. используя слова смелый, молодой, опытный.

Гость: Гость:

И.П. Он стал опытным шофёром после 10 лет езды. Р.П. В этом городе нет смелого шофёра. Д.П. Я рад молодым шофёрам, их становится больше. В.П. Сегодня увидела молодого шофёра в красной иномарке. Т.П. Я доволен опытными шофёрами в нашей автошколе П.П. Я мечтаю о молодом шофёре на белом мерседесе:D