Помогите пожалуйста составить краткий пересказ как жили земледельцы и ремесленн??ки в Египте!

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Помогите пожалуйста составить краткий пересказ как жили земледельцы и ремесленн??ки в Египте!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земледельцы и ремесленники жили плохо. Земледельцы брали землю и работали на ней. За землю они платили налоги в виде урожая. Если, они не выплачивали налоги у них отбирали детей и жена пока земледелец не выплатит налог, ему их не отдадут. За невыплачивание долга ещё били. Ремесленники делали свой товар и продавали его. Их доход зависел от покупаемости товаров и их вида.
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