Помогите пожалуйста составить краткий рассказ на тему "парк отдыха"

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, Среди шума и суеты зимнего мегаполиса, хлопот и стремительно проносящихся вдаль будней, так чудесно оказаться в тихом и уютном городском парке, где зима раскрывается во всей своей истинной красе, словно и нет вокруг сонма движущихся автомобилей и куда-то спешащих пешеходов. Здесь будто останавливается время, приглашая от души насладиться великолепием и неспешным величием белоснежной зимы. Прекрасен городской парк в безветренную погоду, когда скудное зимнее солнышко бросает свои прохладные отблески на рослые и темные стволы деревьев, оставляя на чистейшем белом покрове причудливые тени. Пройтись по пустым аллеям преобразившегося под снежной пеленой городского парка, где под белыми шапками покоятся одинокие скамейки, спят до весны скульптуры и фонтаны – невыразимое удовольствие. Именно здесь ощущаются умиротворение и покой, внутренняя гармония, позволяющая мыслям неспешно витать вокруг приятных и памятных воспоминаний. Зимний парк тих и спокоен, лишь вспорхнувший с ветки бойкий воробей или упавшая с сосновой ветки шишка могут нарушить эту безмолвную картину. Вкусно хрустящий под ногами искристый снег, прозрачный и свежий воздух, замысловатые контуры белых кружевных кустов и деревьев – это волшебное впечатление помогает уноситься фантазии вдаль, и, заглушая отдаленный шум многолюдного города, бодрит и обновляет душу.