Уявiце сабе, што вам даручылi весцi рэпартаж на адну з тэм: "Хакейны (футбольны) матч", "На уроку роднай мовы", "Свята нашай вёскi(горада)". Запiшыце 5-8 сказау.
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Уявiце сабе, што вам даручылi весцi рэпартаж на адну з тэм: "Хакейны (футбольны) матч", "На уроку роднай мовы", "Свята нашай вёскi(горада)". Запiшыце 5-8 сказау.
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