В пяти хоккейных командах играют 30 мальчиков. Сколько мальчиков играет в семи так??х командах? Помогите пожалуйста
Математика
В пяти хоккейных командах играют 30 мальчиков. Сколько мальчиков играет в семи так??х командах? Помогите пожалуйста
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