Две школы должны отобрать для участия в зимней спартакиаде 79 человек из 1 школы до??жны отобрать на 11 человек больше чем второй сколько спортсменов должно быть отобраны в каждой школе

Математика

Две школы должны отобрать для участия в зимней спартакиаде 79 человек из 1 школы до??жны отобрать на 11 человек больше чем второй сколько спортсменов должно быть отобраны в каждой школе

Автор: Гость