Две школы должны отобрать для участия в зимней спартакиаде 79 человек из 1 школы до??жны отобрать на 11 человек больше чем второй сколько спортсменов должно быть отобраны в каждой школе
Математика
Две школы должны отобрать для участия в зимней спартакиаде 79 человек из 1 школы до??жны отобрать на 11 человек больше чем второй сколько спортсменов должно быть отобраны в каждой школе
Ответ(ы):
Гость:
79-11= 68 человек должны отобрать со школ 68:2=34 должны отобрать с первой школы. 34-11=45 должны отобрать со второй школы
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