Предложение со словом батарея

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Предложение со словом батарея
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У меня дома очень сильно греет батарея, а у Крестины дома слабо греет.Когда я пришол до неё в гости то заменил что у меня батареи теплее
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