Сравнение географического положения Африки и Автсралии. Определите черты сходст??а и различия. Помогите. Очень срочно.Я бы и сама сделала , но уроков очень много делать надо.(((

Гость: Гость:

Оба материка частично опустыненны, на обоих коренное население состоит из темнокожих. Но в Африке темнокожие возобладали - поэтому там бардак и нищета. В Австралии большинство составляют белые - поэтому Австралия страна развитая и упорядоченная. в Австралии преобладают сумчатые млекопитающие, в Африке их нет