Составить два предложения со словами: после, вдоль, позади, наперекор, так, чтобы в одном предложении слово было предлогом, а в другом наречием.

Гость: Гость:

1) он смешно выглядел после попойки. После березового лесочка начинался густой темный лес. 2) Вдоль по Питерской едет тройка. вдоль забора лежало много камней.3) народ был против нововведений. наши дома стояли напротив друг друга. 4) мы согласно закивали. друзья собрались согласно расписанию.5) охотники остановились где-то возле лесного озера. возле со мной всегда находился мой преданный пес.