Начальная форма глагола думали и запляшут и их суффикс с начальной формой
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Начальная форма глагола думали и запляшут и их суффикс с начальной формой
Ответ(ы):
Гость:
Думали-думать(суффикс а,ть) Запляшут-плясать(суффикс а,ть)
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