Белорусы помогите пожалуйста разлажить слово гаманлівы
Беларуская мова
Белорусы помогите пожалуйста разлажить слово гаманлівы
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