Разложите на множители: 1) -3a²-6ab-3b² 2) 6n³-1.2n²+0.06n
Алгебра
Разложите на множители: 1) -3a²-6ab-3b² 2) 6n³-1.2n²+0.06n
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ОБОЗНАЧЬТЕ В СЛОВАХ УДАРЕНИЕ ЛИСЬИ СЛЕДЫ ОЛЕНЬИ РОГА МАЛИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ ОВСЯНОЕ П??ЧЕНЬЕ КОРОВЬЕ МОЛОКО ВОРОНЬЕ ГНЕЗДО СМЕШНАЯ ОБЕЗЬЯНА
Алгебра
Выписанны некоторые числа арифмеической прогресси -6,2,10....; Какое число стоит в этой прогрессии на 21-м месте? ( пожалуйста с решением)
Математика
Английский язык
Say it in English. 1.Я мечтаю о собаке 2.Мои родители встают в 9 часов 3.На завтрак у меня обычно чай и бутерброд. 4.Они никогда не выгулив...