160 кг= ц кг как решить помогите
Математика
160 кг= ц кг как решить помогите
Ответ(ы):
Гость:
1 центнер 60 килограм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Say it in English. 1.Я мечтаю о собаке 2.Мои родители встают в 9 часов 3.На завтрак у меня обычно чай и бутерброд. 4.Они никогда не выгулив...
Математика
Чтобы огородить яблоневый сад шириной 40 м и длиной 120 м через каждые 4 м, начиная с углов, поставили железные столбы. Сколько столбов нужно поста...
Математика
«семья собирались на дачу.родители купили 3 кг баранины для шашлыка по цене 216 р. за килограмм,а копченой колбасы в5 раз меньше. за колбасу заплат...