Зона корня в которой происходит удлинение и рост молодых клеток
Биология
Зона корня в которой происходит удлинение и рост молодых клеток
Ответ(ы):
Гость:
Вытягивание клеток в следующей зоне — зоне роста, или растяжения — вызывает удлинениекорня. роста и отмирают на противоположном конце зоны всасывания.
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