Доберіть спільнокореневі прикметники та дієслова до іменників квіти розплющила ??обачила промовила

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Доберіть спільнокореневі прикметники та дієслова до іменників квіти розплющила ??обачила промовила
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Квіти - квітковий, розквітнути. Розплющила-розплющені, заплющити. Побачила -побачений , бачити. Промовила - промовисті, мовити, промовити.
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