Помогите решить задачу;для украшения ёлки купили 7 маленьких наборов,по 6шаров в к??ждом,и один большой набор ,в котором 30шаров. Сколько всего шаров купили?

Математика

Помогите решить задачу;для украшения ёлки купили 7 маленьких наборов,по 6шаров в к??ждом,и один большой набор ,в котором 30шаров. Сколько всего шаров купили?

Автор: Гость