Помогите решить задачу;для украшения ёлки купили 7 маленьких наборов,по 6шаров в к??ждом,и один большой набор ,в котором 30шаров. Сколько всего шаров купили?
Математика
Помогите решить задачу;для украшения ёлки купили 7 маленьких наборов,по 6шаров в к??ждом,и один большой набор ,в котором 30шаров. Сколько всего шаров купили?
Ответ(ы):
Гость:
6 умножить на 7 плюс 30 равно72 шарика
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