Чтобы огородить яблоневый сад шириной 40 м и длиной 120 м через каждые 4 м, начиная с углов, поставили железные столбы. Сколько столбов нужно поставить вокруг сада?

Математика

Чтобы огородить яблоневый сад шириной 40 м и длиной 120 м через каждые 4 м, начиная с углов, поставили железные столбы. Сколько столбов нужно поставить вокруг сада?

Автор: Гость