Чтобы огородить яблоневый сад шириной 40 м и длиной 120 м через каждые 4 м, начиная с углов, поставили железные столбы. Сколько столбов нужно поставить вокруг сада?

Математика
Чтобы огородить яблоневый сад шириной 40 м и длиной 120 м через каждые 4 м, начиная с углов, поставили железные столбы. Сколько столбов нужно поставить вокруг сада?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
«семья собирались на дачу.родители купили 3 кг баранины для шашлыка по цене 216 р. за килограмм,а копченой колбасы в5 раз меньше. за колбасу заплат...
Ответить
Математика
Два путника вышли одновременно на встречу друг другу и встретились через 4часа . На какую часть первоначального расстояния они сближались каждый...
Ответить
Математика
Как решить уравнение "80х-40=160+40х"? Помогите,очень надо!..
Ответить
Українська мова
Доберіть спільнокореневі прикметники та дієслова до іменників квіти розплющила ??обачила промовила
Ответить
Математика
Помогите решить задачу;для украшения ёлки купили 7 маленьких наборов,по 6шаров в к??ждом,и один большой набор ,в котором 30шаров. Сколько всего шар...
Ответить