Два путника вышли одновременно на встречу друг другу и встретились через 4часа . На какую часть первоначального расстояния они сближались каждый час?
Математика
Два путника вышли одновременно на встречу друг другу и встретились через 4часа . На какую часть первоначального расстояния они сближались каждый час?
Ответ(ы):
Гость:
Т.к они двигались равномерно, то каждый час проходили одинаковое расстояние, всего шли 4 часа значит за 1 час сближались на четвертую часть пути Ответ на 1/4
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