Как решить уравнение "80х-40=160+40х"? Помогите,очень надо!..
Математика
Как решить уравнение "80х-40=160+40х"? Помогите,очень надо!..
Ответ(ы):
Гость:
80х-40х=160+40 40х=200 х=5
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