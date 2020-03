Say it in English. 1.Я мечтаю о собаке 2.Мои родители встают в 9 часов 3.На завтрак у меня обычно чай и бутерброд. 4.Они никогда не выгуливают свою собаку. 5.Мы часто смотрим телевизор вечером. 6.Терпеть не могу молоко! ...

Английский язык

Say it in English. 1.Я мечтаю о собаке 2.Мои родители встают в 9 часов 3.На завтрак у меня обычно чай и бутерброд. 4.Они никогда не выгуливают свою собаку. 5.Мы часто смотрим телевизор вечером. 6.Терпеть не могу молоко! 7.Не слушай их!Они часто меняют свои планы!

