Say it in English. 1.Я мечтаю о собаке 2.Мои родители встают в 9 часов 3.На завтрак у меня обычно чай и бутерброд. 4.Они никогда не выгуливают свою собаку. 5.Мы часто смотрим телевизор вечером. 6.Терпеть не могу молоко! ...
Английский язык
Say it in English. 1.Я мечтаю о собаке 2.Мои родители встают в 9 часов 3.На завтрак у меня обычно чай и бутерброд. 4.Они никогда не выгуливают свою собаку. 5.Мы часто смотрим телевизор вечером. 6.Терпеть не могу молоко! 7.Не слушай их!Они часто меняют свои планы!
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чтобы огородить яблоневый сад шириной 40 м и длиной 120 м через каждые 4 м, начиная с углов, поставили железные столбы. Сколько столбов нужно поста...
Математика
«семья собирались на дачу.родители купили 3 кг баранины для шашлыка по цене 216 р. за килограмм,а копченой колбасы в5 раз меньше. за колбасу заплат...
Математика
Два путника вышли одновременно на встречу друг другу и встретились через 4часа . На какую часть первоначального расстояния они сближались каждый...