Выписанны некоторые числа арифмеической прогресси -6,2,10....; Какое число стоит в этой прогрессии на 21-м месте? ( пожалуйста с решением)

Алгебра

Выписанны некоторые числа арифмеической прогресси -6,2,10....; Какое число стоит в этой прогрессии на 21-м месте? ( пожалуйста с решением)

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