Выписанны некоторые числа арифмеической прогресси -6,2,10....; Какое число стоит в этой прогрессии на 21-м месте? ( пожалуйста с решением)

Алгебра
Выписанны некоторые числа арифмеической прогресси -6,2,10....; Какое число стоит в этой прогрессии на 21-м месте? ( пожалуйста с решением)
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