Вычислите давление воды на дно одной из глубочайших морских впадин - Марианской, глубина которой 10 900 м. Плотность морской воды 1030 кг/м кубических
Физика
Вычислите давление воды на дно одной из глубочайших морских впадин - Марианской, глубина которой 10 900 м. Плотность морской воды 1030 кг/м кубических
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