Помогите пожалуста сочинить сочинение по обществу как подросток зарабатывал 100 л??т назад.

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17-летний Мохаммед Ислам из Нью-Йорка заработал более $70 млн на фондовом рынке. Подростка прозвали "Волчонком с Уолл-стрит" за его мастерство, пишет The Daily Mirror. Подросток сейчас учится в средней школе "Стьюверсант". Он рассказал, что заработал свои деньги на торгах во время школьных перерывов на обед. После окончания школы парень вместе с другими друзьями - финансовыми гениями планирует учредить хедж-фонд. Сейчас Мохаммед Ислам живет с родителями, приобрел себе один из самых престижных автомобилей марки BMW и планирует арендовать квартиру на Манхэттене.