Помогите пожалуйста решить задачу : Расстояние до норы в 6 метров заяц преодолел в четыре прыжка . Первые три прыжка оказались одинаковыми , а последний на 40 сантиметров короче остальных . Найдите длинну второго прыжка . )))
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу : Расстояние до норы в 6 метров заяц преодолел в четыре прыжка . Первые три прыжка оказались одинаковыми , а последний на 40 сантиметров короче остальных . Найдите длинну второго прыжка . )))
Ответ(ы):
Гость:
6 метров = 600 см Составляем уравнение, принимаем один из первых трёх прыжков зайца за x, тогда 4-й прыжок будет x-40. Зная, что расстояние до норы - 600 см, составляем уравнение: 3x+(x-40)=600 4x=640 x=160
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