Помогите пожалуйста решить задачу : Расстояние до норы в 6 метров заяц преодолел в четыре прыжка . Первые три прыжка оказались одинаковыми , а последний на 40 сантиметров короче остальных . Найдите длинну второго прыжка . )))

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу : Расстояние до норы в 6 метров заяц преодолел в четыре прыжка . Первые три прыжка оказались одинаковыми , а последний на 40 сантиметров короче остальных . Найдите длинну второго прыжка . )))

Автор: Гость