Когда спокойно плывет между зелен.... камышей по темно - син... гладк..... поверхности ??оды

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Когда спокойно плывет между зелен.... камышей по темно - син... гладк..... поверхности ??оды
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Когда спокойно плывет между зеленых камышей по темно- синей гладкой поверхности воды как то так
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