Выпиши из предложений 3 слова с парным согласным и 3 слова с безударным гласным.Подбери проверочные слова.Запиши еще в каждую группу свой пример (слово) Стоял морозный денек.Тонкий лед затрещал.Пчела брала мед с цветка.Днем зве...
Русский язык
Выпиши из предложений 3 слова с парным согласным и 3 слова с безударным гласным.Подбери проверочные слова.Запиши еще в каждую группу свой пример (слово) Стоял морозный денек.Тонкий лед затрещал.Пчела брала мед с цветка.Днем зверек прятался в кустах.Сосед Олег Петрович принес большой арбуз.Девочка рисует дубки и березки.В дупле у белки мягкое гнездо.
Ответ(ы):
Гость:
Морозный,лед,мед(парные согл),денек,затрещал,зверек(безуд глас)
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