Выпиши из предложений 3 слова с парным согласным и 3 слова с безударным гласным.Подбери проверочные слова.Запиши еще в каждую группу свой пример (слово) Стоял морозный денек.Тонкий лед затрещал.Пчела брала мед с цветка.Днем зве...

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Выпиши из предложений 3 слова с парным согласным и 3 слова с безударным гласным.Подбери проверочные слова.Запиши еще в каждую группу свой пример (слово) Стоял морозный денек.Тонкий лед затрещал.Пчела брала мед с цветка.Днем зверек прятался в кустах.Сосед Олег Петрович принес большой арбуз.Девочка рисует дубки и березки.В дупле у белки мягкое гнездо.

Автор: Гость