Найдите НОД 45 и 15. ПРОШУ!
Математика
Найдите НОД 45 и 15. ПРОШУ!
Ответ(ы):
Гость:
45 = 3*3*5 105 = 3*5*7 НОД(45, 105) = 3*5 = 15 я в 4 классе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши из предложений 3 слова с парным согласным и 3 слова с безударным гласным.Подбери проверочные слова.Запиши еще в каждую группу свой пример (с...
География
Сравнение географического положения Африки и Автсралии. Определите черты сходст??а и различия. Помогите. Очень срочно.Я бы и сама сделала , но ур...
Русский язык