Найдите НОД 45 и 15. ПРОШУ!

Математика
Найдите НОД 45 и 15. ПРОШУ!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
45 = 3*3*5  105 = 3*5*7  НОД(45, 105) = 3*5 = 15 я в 4 классе
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