ДАЮ 50 БАЛЛОВ ТОЖЕ! Составьте отзыв о каком-либо понравившемся произведении искусства, представив одну из ситуаций: 1) вы делитесь своими впечатлениями о прочитанной книге (просмотренном кинофильме) с друзьями; 2) вы пишите от...
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ДАЮ 50 БАЛЛОВ ТОЖЕ! Составьте отзыв о каком-либо понравившемся произведении искусства, представив одну из ситуаций: 1) вы делитесь своими впечатлениями о прочитанной книге (просмотренном кинофильме) с друзьями; 2) вы пишите отзыв о произведении искусства для школьной стенгазеты; 3) вы делаете записи о произведении искусства в личном дневнике; 4) вы высказываете в письме свое мнение о художественном произведении редакции молодежного издания (или автору).
Ответ(ы):
Гость:
1)Рассказ может понравится каждому,так как в нем описывается трогательная история о любви человека к собаке.Лично мне рассказ очень понравился,потому что не всегда можно встретить такое в жизни.2)Произведение об обыкновенном дворнике Герасиме и и маленькой собачонке,которую он спас.Так же о несправедливости и неравноправии в жизни.3)Главным героем рассказа является Герасим. Он был обыкновенным дворником,служившим у барыни,которая взяла его из деревни.Он был очень сильным,рослым и трудолюбивым.Автор сравнивает его с богатырем.Но у него очень доброе сердце.Он влюбляется в прачку Татьяну,а потом,увидя ее пьяной(ее заставили притвориться,чтобы ее смогли спокойно выдать замуж за Капитона) перестал испытывать к ней симпатию.Затем он спасает собачку и называет ее Муму,так как он немой.Он сильно привязывается к ней,угаждает во всем.Но после того,как барыня приказывает ее утопить,он выполняет ее приказание.Ему очень больно. Муму была его другом.Единственным. Сам Герасим очень трудолюбив,честен,добр.4)Автор хочет показать,что даже такой могучий человек,как Герасим может любить.Так же в рассказе подрузамевается тема дружбы животного и человека.
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