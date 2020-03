Стих на немецком языке о войне с переводом короткий

Гость: Гость:

Если жизнь тебя обманет, Не печалься, не сердись! В день уныния смирись: День веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет; Настоящее уныло: Все мгновенно, все пройдет; Что пройдет, то будет мило. Hat das Leben dich betrogen, Traure nicht und zürne nicht! Mit des neuen Tages Licht Ist vielleicht dein Leid verflogen. Hoffnung hege stets aufs neu. Mag das Heute dich betrüben, Alles, alles geht vorbei. Ist’s vergangen, wirst du’s lieben. (Deutsch von Martin Remané) * * * Täuscht das Leben dich, verzage, Zürne nicht, so weh es tut! Fass am Trauertage Mut: Glaub, es kommen Freudentage. Zukunft unser Herz erfüllt, Leid nimmt Gegenwart gefangen: Alles ist so rasch vergangen; Was vergangen ist, wird mild.