С какими формами рельефа соотносятся различные виды полезных ископаемых нефть природный газ каменный уголь железная руда медная руда калийные соли

География
С какими формами рельефа соотносятся различные виды полезных ископаемых нефть природный газ каменный уголь железная руда медная руда калийные соли
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нефть - в понижениях древних платформ в мощном осадочном чехле.
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