Срочно!!!!!! в сахарной свекле содержится 4/19 части (по массе) сахара. Определите, ск??лько сахара содержится в 570ц сахарной свеклы.

Математика

Срочно!!!!!! в сахарной свекле содержится 4/19 части (по массе) сахара. Определите, ск??лько сахара содержится в 570ц сахарной свеклы.

Автор: Гость