Помогите пожалуйста составить небольшой рассказик про животных Казахстана на ка??ахском языке
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста составить небольшой рассказик про животных Казахстана на ка??ахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қазақстанның жануарлары көп. Мен ит туралы айтамын. Ит- адамдардыңда досы. Және де ит-ол үй жануары.Ол жақсы және де жер үйлерде, далада серуенге шыққанда сені қорғап жүреді. Сол міндетпен иттерге де өз алғысымызды айтармыз. Ойнайтын, көңіл көтеретін адам жоқ болып тұрса, итпен ойна. Итпенде өте қызықты болады.
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