Отзывы на произведение Куприна Ю-ю

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Потрясающее в своей тоске и безысходности произведение.«Жестокий романс».Грязный провинциальный городок ,один из многих в России конца 19 века.Бессмысленная и безрадостная жизнь подпоручика Ромашова,тянущего лямку командира взвода. В прошлом остались радужные мечты о блестящей карьере, подвигах и радости служения отечеству. В действительности понятия честность,благородство оказались никому не нужны. Гарнизонные будни заняты муштрой «серой скотинки», пьянками в офицерском собрании,сплетнями о чужих женах.Любая «чистая» женщина находящаяся рядом видится светлым идеалом. Душа заплутавшего в любовном треугольнике бедного Ромашова в смятении,впервые полюбив,он видит единственный выход сохранить свою честь и репутацию любимой — пожертвовать собой. «Жестокий век,жестокие сердца...»