Помогите пожалуйста: составте предложение со словами: Древняя Русь, великий князь, дружина, дань. помогите!!! ну пожалуйста!!!
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Помогите пожалуйста: составте предложение со словами: Древняя Русь, великий князь, дружина, дань. помогите!!! ну пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
Древняя Русь была очень сильной , Великий князь Олег совершил поход на Византию , Дружина была старшая и младшая , Дань платили крестьяне ,
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